https://static.news.ru/photo/75453c46-5bd5-11ea-aa6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Турецкие полицейские обыскивают серверное помещение стамбульского офиса информационного агентства Sputnik. Силовики также копируют информацию с жёстких дисков редакции.

В офисе Sputnik Турция в Стамбуле сотрудники полиции снимают копии жёстких дисков с компьютеров, — пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik.

Накануне главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских». Они пошли писать заявление и пропали. При этом в полиции заявили, что у них работников СМИ нет.

По данным МИД РФ, издание получало угрозы физической расправы над репортёрами. Неизвестные требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. Позже представители правоохранительных органов Турции отпустили журналистов Sputnik. Прокуратура не нашла состава преступления в их действиях. Также освободили главреда Sputnik в республике — Махира Бозтепе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постоянная комиссия по свободе информации и правам Совета по правам человека (СПЧ) РФ выразила обеспокоенность инцидентом в Анкаре, где в дома журналистов Sputnik ворвались неизвестные лица.