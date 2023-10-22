Турецкие рыбаки поймали медвежонка в Черном море

Фото: Andreas Rose/Global Look Press

В Сети появилось видео, на котором турецкие рыбаки вылавливают из Черного моря медвежонка. На опубликованных кадрах двое мужчин пытаются добраться до косолапого с сачком, еще один снимает происходящее на камеру.

Судя по ролику, медвежонок отлично плавает и не испытывает никаких проблем, однако он находился далеко от берега, поэтому рыбаки решили ему помочь. Поймать косолапого удалось далеко не с первой попытки, так как он не давал себя схватить. Спустя время малыш сдался и даже попытался забраться в катер самостоятельно.

Рыбаки не стали выпускать медвежонка из сачка. Они придержали края сети сапогами и доехали до берега, где выпустили хищника на волю.

В Москве тем временем лисица проникла на территорию детского сада. Она подкопалась под веранду, однако застряла там, не завершив дело. На помощь хищнице пришли столичные спасатели. Они достали лису из-под веранды невредимой. После этого животное вывезли за пределы города и выпустили в лесополосе. Никто из воспитанников детского сада не пострадал.