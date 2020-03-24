https://static.news.ru/photo/68ce74f6-6e7b-11ea-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Wright/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Турции подготовлено обвинительное заключение в отношении 20 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявили в офисе прокурора Стамбула.

В числе обвиняемых — бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани и экс-заместитель главы Службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмед Асири, передаёт Reuters. Прокуроры считают, что именно они «спровоцировали умышленное убийство с чудовищным умыслом».

Журналист, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post и признал ответственность за его гибель.

Саудовские власти продали здание консульства в Стамбуле, где произошло убийство. До этого турецкое издание Sabah опубликовало запись разговора саудовского журналиста и его убийц, состоявшегося перед расправой.

В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых человек по делу об убийстве Хашогги, при этом два основных фигуранта — аль-Кахтани и Асири — были освобождены в связи с отсутствием доказательств в причастности к расправе, писал NEWS.ru.