https://static.news.ru/photo/6fee12e6-5bbb-11ea-8499-fa163e074e61_660.jpg Фото: egm.gov.tr

Представители полиции Анкары заявили, что у них нет сотрудников российского государственного издания Sputnik. Об этом рассказала главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

При этом трое работников СМИ не выходят на связь, написала она в своём Telegram-канале.

Трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи — с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры, — подчеркнула она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских».

В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что произошедшее в столице Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.

По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков.