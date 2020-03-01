Представители полиции Анкары заявили, что у них нет сотрудников российского государственного издания Sputnik. Об этом рассказала главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
При этом трое работников СМИ не выходят на связь,
Трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи — с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры, — подчеркнула она.
Ранее, как писал NEWS.ru, Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских».
В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что произошедшее в столице Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.
По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков.
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