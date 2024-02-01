Турецкие банки усложнили жизнь российским компаниям Турецкие банки под давлением США стали закрывать счета компаниям из России

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Ряд турецких банков начал закрывать счета российских компаний и ужесточил требования для физических лиц из России, которые хотят завести банковскую карту, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на финансовых консультантов и владельцев бизнеса. Издание указывает, что первые жалобы на обработку платежей из России турецкими банками стали поступать в декабре 2023 года, после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях в банковском секторе.

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку, — говорится в публикации.

Владелец торгового брокера рассказал, что счета российским компаниям закрывали и в 2022 году, однако сейчас кредитные организации ужесточили меры. Он подчеркнул, что раньше речь шла о российских компаниях находящихся под санкциями, но теперь счета закрывают даже тем фирмам, которых в этих списках нет.

Один из источников уточнил, что до декабря в Турции оставалось лишь «два всеядных и два полувсеядных» с точки зрения работы с Россией банка. После указа главы Белого дома первые две организации начали закрывать счета российских фирм, опасаясь подпасть под американские санкции, а следующие два банка стали разрывать деловые отношения с теми, кто начал сотрудничество с ними уже после начала военных действий на Украине.

Ранее источник в одном из турецких банков заявил, что информация об отказе государственных банков и иных финансовых организаций страны работать с Россией не соответствует действительности. По информации источника, у Москвы и Анкары имеются десятки совместных проектов, поэтому о прекращении обработки денежных переводов из России не может быть и речи.