https://static.news.ru/photo/efa247e4-3dc7-11ea-8964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкая Национальная разведывательная организация (MIT) могла инсценировать ракетный удар по дворцу президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана спустя три дня после попытки государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года.

Это было сделано для того, чтобы укрепить представление граждан о том, что угроза путча ещё жива, и сплотить общественную поддержку правительства, пишет Nordic Monitor.

Согласно полицейскому отчёту, инцидент произошёл утром 18 июля 2016 года, когда военная ракета была выпущена по забору возле одного из въездов в президентскую резиденцию. Сообщалось, что кованые решётки забора погнулись из-за взрыва. На место происшествия для изучения повреждений и сбора фрагментов ракеты были направлены сапёры, информации о жертвах не поступало.

После того, как остатки ракеты прошли судебную экспертизу, полицейские заявили, что речь идёт о снаряде американского производства. Портал, ссылаясь на работавшего в военно-криминалистических лабораториях лейтенанта, ложно обвинённого в причастности к попытке госпереворота, утверждает, что ракеты были выведены из строя турецкими военными.15 лет назад боеприпасы были переданы разведке Турции.

Как писал NEWS.ru, о скорой попытке государственного переворота глава MIT Хакан Фидан мог знать заранее. В пользу этого говорят внутренние документы, найденные турецкими журналистами.