Турецкая делегация приедет в Россию для ускорения работ по газовому хабу

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Турецкая делегация на этой неделе приедет с визитом в Россию для обсуждения газового хаба (места распределения топлива), сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Министерстве энергетики Турции. Отмечается, что после предстоящей встречи турецкая сторона намерена ускорить работы по проекту.

Турецкая официальная делегация отправится в Россию на этой неделе. Делегация получит информацию о создании газового хаба, обсудит детали. По итогам этого инспекционного визита ожидается подготовка календаря действий по реализации проекта, ускорение работ, — сообщил собеседник агентства.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос прокачки российского газа на Балканы и в Европу посредством «хаба» во Фракии. По его словам, Турция намерена превратить одну из башен в Аташехире в место, где будут мобилизованы все возможности распределения энергоресурса.

До этого российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что дорожная карта по участию России в строительстве газового хаба на территории Турции находится на стадии согласования. Он выразил уверенность, что конкретные договоренности о реализации проекта будут достигнуты в ближайшее время.