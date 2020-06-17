Турецкая делегация прибыла в Ливию

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Высокопоставленные чиновники Турции приехали в Ливию. Этот визит не был анонсирован заранее.

В составе делегации оказались министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, советник президента Ибрагим Калын и рукоовдитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан, сообщили в МИД Турции. Они прилетели в Триполи, где их встретил министр иностранных дел Правительства национального согласия Мухаммед Тахир Сияла.

Также чиновники планируют провести встречу с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем, передаёт РИА Новости.

Правительство национального согласия — одна из двух сторон конфликта в Ливии, которую поддерживает Турция. Она противостоит Ливийской национальной армии. Первая контролирует Триполи, вторя на протяжении года предпринимает попытки занять столицу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган созвонились по телефону. Лидеры обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе.