https://static.news.ru/photo/090246ca-24f1-11ea-ab4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для обсуждения ситуации в Сирии, сообщил Реджеп Эрдоган. По словам президента Турции, страна прилагает всевозможные усилия, чтобы положить конец атакам на Идлиб.

Завтра мы посылаем в Москву делегацию для обсуждения ситуации. По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует сделать, — сказал турецкий лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что Анкара «определённо» не собирается менять свою политику в отношении Сирии и Ливии, по словам Реджепа Эрдогана.