Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для обсуждения ситуации в Сирии, сообщил Реджеп Эрдоган. По словам президента Турции, страна прилагает всевозможные усилия, чтобы положить конец атакам на Идлиб.
Завтра мы посылаем в Москву делегацию для обсуждения ситуации. По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует сделать, — сказал турецкий лидер.
Ранее NEWS.ru писал, что Анкара «определённо» не собирается менять свою политику в отношении Сирии и Ливии, по словам Реджепа Эрдогана.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен