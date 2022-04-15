Турецкая авиакомпания разрешила оплачивать билеты рублями

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines позволила своим клиентам расплачиваться за билеты на рейсы в российских рублях. Такая возможность появилась при покупке билета на сайте компании. Ранее авиакомпания ограничивала возможность оплаты билетов за российскую валюту, сообщает РБК.

На сайте авиакомпании при оплате билета в разделе «Выберите способ оплаты» появился значок российской платёжной системы «Мир». Также доступна оплата с помощью китайской платёжной системы UnionPay.

Ранее авиакомпания запрещала покупать билеты за российскую валюту. Также оплату нельзя было совершить с помощью карт Visa и Mastercard после их ухода из РФ. В этой связи россияне могли покупать билеты авиакомпании только на рейсы с вылетом и прилётом в Турцию без возможности покупки билетов на рейсы в третьи страны.

Совершать покупки в иностранных интенет-магазинах и проводить трансграничные платеди для россиян стало невозможно после ухода из стран Mastercard и Visa. Карта отчетственной платёжной системы «Мир» работает в ряде стран СНГ, Турции, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что электронная платёжная система PayPal начала свою работу на Украине.В начале марта система PayPal приостановила свою работу в России. По словам директора компании Дэна Шульмана, это связано с «текущими обстоятельствами», связанными с ситуацией на Украине.

В дальнейшем система решила «приостановить услуги по отправке и получению платежей в России», в связи с чем попросила пользователей вывести средства из электронных кошельков до 18 марта.