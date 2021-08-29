«Символ независимости»: Турция получила новейший ударный беспилотник

Турецкая армия получила на вооружение новейший высотный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём Twitter в ходе трансляции.

Мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжёлого беспилотника Bayraktar Akinci. Это ещё один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии, — говорится в Twitter Эрдогана.

Baykar AkÄ±ncÄ± Taarruzi Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± Teslimat ve Kurs Bitirme TÃ¶reni https://t.co/Kg2aVdQ6PQ — Recep Tayyip ErdoÄan (@RTErdogan) August 29, 2021

Он добавил, что турецкие власти « полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя». Эрдоган отметил, что те страны, которые 10 лет назад не продали Турции беспилотные аппараты, «теперь говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке».

Эрдоган отметил, что по отношению к технологиям турецкие власти придерживаются принципа использования на благо людей.

Любая земля, на которую ступает нога турецкого солдата, обретает мир и покой, — сказал он.

Он заметил, что если где-то в мире будет обеспечиваться мир, нельзя подумать, чтобы это осуществлялось без участия Турции. Теперь, отметил Эрдоган, те, кто хочет что-то сделать на юго-востоке Европы, сначала будут смотреть в сторону Турции.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что по итогам модернизации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» его эффективность в борьбе с беспилотниками увеличится примерно на треть.