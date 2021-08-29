«Символ независимости»: Турция получила новейший ударный беспилотник
Михаил Родионов
Михаил Родионов
21:31, 29 августа 2021
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Турецкая армия получила на вооружение новейший высотный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём Twitter в ходе трансляции.
Мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжёлого беспилотника Bayraktar Akinci. Это ещё один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии,— говорится в Twitter Эрдогана.
Он добавил, что турецкие власти «полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя». Эрдоган отметил, что те страны, которые 10 лет назад не продали Турции беспилотные аппараты, «теперь говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке».
Эрдоган отметил, что по отношению к технологиям турецкие власти придерживаются принципа использования на благо людей.
Любая земля, на которую ступает нога турецкого солдата, обретает мир и покой, — сказал он.
Он заметил, что если где-то в мире будет обеспечиваться мир, нельзя подумать, чтобы это осуществлялось без участия Турции. Теперь, отметил Эрдоган, те, кто хочет что-то сделать на юго-востоке Европы, сначала будут смотреть в сторону Турции.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что по итогам модернизации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» его эффективность в борьбе с беспилотниками увеличится примерно на треть.