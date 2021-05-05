Турцию могут открыть для россиян летом

https://static.news.ru/photo/197fc660-adb4-11eb-8a26-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

РФ может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом. Об этом осведомлённый источник рассказал «Интерфаксу».

По словам собеседника агентства, стороны сейчас изучают вопрос восстановления регулярных и чартерных авиаперевозок между Россией и Турцией, при этом речь идёт и о курортных направлениях. Предполагается, что решение будет принято после отмены усиленных ограничений, введённых Анкарой 7 мая.

Источник отметил, что авиасообщение возобновят «после того, как станет очевидной положительная динамика заболеваемости» и третья волна коронавируса пойдёт на спад. Для возвращения туристов в Турцию нужно, чтобы торгово-развлекательная инфраструктура страны могла функционировать без помех.

Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар допустил, что его страна сможет принять российских туристов после 1 июня.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. До 17 мая в Турции введён локдаун.