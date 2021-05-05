Турцию могут открыть для россиян летом

РФ может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом. Об этом осведомлённый источник рассказал «Интерфаксу».
По словам собеседника агентства, стороны сейчас
Источник отметил, что авиасообщение возобновят «после того, как станет очевидной положительная динамика заболеваемости» и третья волна коронавируса пойдёт на спад. Для возвращения туристов в Турцию нужно, чтобы торгово-развлекательная инфраструктура страны могла функционировать без помех.
Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар допустил, что его страна сможет принять российских туристов после 1 июня.
Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. До 17 мая в Турции введён локдаун.