Турция ждет от России ответа о встрече в Стамбуле по зерновому вопросу Глава МИД Турции: Анкара ожидает ответа России на предложение о встрече по зерновому вопросу

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Турция ожидает ответа России на предложение о встрече в Стамбуле по зерновому вопросу, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он отметил в интервью телеканалу NTV, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить эту тему со российским и украинским коллегами. По словам дипломата, открытие так называемого зернового коридора для поставок культур по морю в значительной степени зависит от Москвы.

У ООН по данному вопросу на этот счет есть объективный и хороший план. Он удовлетворяет и экспортные потребности России, и Украины. Если план будет выполнен, мы сможем экспортировать украинское зерно на международном уровне. Безопасные линии не могут быть созданы, пока мы не очистим от мин этот района, — сказал Чавушоглу.

По его словам, при решении вопроса с зерном обязательно нужно учитывать интересы как Украины, так и России, поэтому разработать единый план можно именно на трехсторонней встрече глав всех трех государств.

Ранее вопрос создания зернового коридора обсудили между собой главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва со своей стороны может гарантировать беспрепятственный выход судов, однако это возможно только в том случае, если Киев сам решит разминировать свои порты.