Турция заявила об отсутствии проблем из-за дрейфующих мин в Чёрном море

Проблем в проливах и морском движении в связи с дрейфующими в Чёрном море минами нет. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит газета Sabah. Он уточнил, что в стране приняли все необходимые меры и сейчас внимательно изучают вопрос и следят за развитием событий.

Чтобы сохранить стабильность в регионе и не вызвать эскалации, мы приняли необходимые меры предосторожности в отношении дрейфующих мин с помощью наших кораблей для поиска мин, самолетов морского патрулирования, беспилотников, вертолетов и других элементов. Мы продолжаем нашу борьбу. На данный момент можно смело сказать, что в наших проливах, в морском движении нет проблем, — сообщил Акар.

Он подчеркнул, что в Турции существуют различные утверждения относительно того, откуда мины появились в Чёрном море. Специалисты изучают данные вопрос, оценивая все возможности и продолжая внимательно следить за развитием событий.

Я хотел бы заявить, что никакое суждение не может быть сделано без достаточных конкретных данных. Наши усилия будут продолжены, — отметил Акар.

Ранее Турция объявила о приведении тральщиков и патрульных самолётов в режим повышенной готовности из-за угроз приближающихся мин в Чёрном море. Министр обороны Хулуси Акар сообщил, что турецкая сторона получила оповещения о надвигающейся угрозе, в связи с чем военные смогли оповестить моряков и принять соответствующие меры.

В ФСБ России их появление связали с установкой Украиной 420 подобных устройств устаревших типов ЯМ (якорная мина" и ЯРМ (корная речная мина) на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.