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Мир

Турция заявила об оставшихся в Азовском море заблокированных судах

22:32, 20 апреля 2022
Турция заявила об оставшихся в Азовском море заблокированных судах Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Азовском море в настоящее время по-прежнему остаются заблокированными турецкие грузовые суда. Это связано с дрейфующими минами, пояснил министр в интервью телеканалу CNN Türk.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, речь идёт о 22 судах, которые везут разные продукты.

Некоторые наши суда с разными продуктами, включая кукурузу, семена, подсолнечное масло, всё ещё остаются заблокированы в Азовском море из-за ситуации с минами. Речь идёт приблизительно о 22 судах, — сказал Чавушоглу.

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что проблем в проливах и морском движении в связи с дрейфующими в Чёрном море минами нет. Он уточнил, что в стране приняли все необходимые меры и сейчас внимательно изучают вопрос, следят за развитием событий.

Ранее военный комитет рынка страхования Ллойд (Lloyd’s Market Association’s Joint War Committee) внёс Чёрное и Азовское моря в список наиболее рискованных вод для торгового судоходства. Таким образом, в рейтинге страховых компаний черноморские и азовские порты теперь приравнены к водам Сомали, Гвинейского залива, Йемена и других акваторий «по причине войны, пиратства, терроризма и сопутствующих обстоятельств».

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