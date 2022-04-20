Турция заявила об оставшихся в Азовском море заблокированных судах

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Азовском море в настоящее время по-прежнему остаются заблокированными турецкие грузовые суда. Это связано с дрейфующими минами, пояснил министр в интервью телеканалу CNN Türk.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, речь идёт о 22 судах, которые везут разные продукты.

Некоторые наши суда с разными продуктами, включая кукурузу, семена, подсолнечное масло, всё ещё остаются заблокированы в Азовском море из-за ситуации с минами. Речь идёт приблизительно о 22 судах, — сказал Чавушоглу.

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что проблем в проливах и морском движении в связи с дрейфующими в Чёрном море минами нет. Он уточнил, что в стране приняли все необходимые меры и сейчас внимательно изучают вопрос, следят за развитием событий.