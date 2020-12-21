Турция заявила о продолжении создания совместного с РФ центра по Карабаху

https://static.news.ru/photo/d40a599c-42d3-11eb-a7bd-fa163e074e61_660.jpg Хулуси Акар Фото: XinHua/Global Look Press

Строительство совместного с РФ центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе продолжается, заявили в Министерстве национальной обороны Турции. В начале ноября 2020-го руководитель ведомства Хулуси Акар рассказал, что коллеги из РФ и его подчинённые «в ближайшим будущем приступят к выполнению своих обязанностей» в создаваемой структуре.

В соответствии с подписанным Турцией и РФ договором предпринимаются шаги по скорейшему запуску центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня [в Нагорном Карабахе]. Соответствующие работы продолжаются в координации с Россией и Азербайджаном, — говорится в заявлении турецкого ведомства.

Накануне представители МЧС России доставили очередную партию гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Материалы уже доставлены в Степанакерт. Позже их распределят по пунктам выдачи в различных районах региона. Эта партия гуманитарной помощи стала второй, доставленной МЧС по железной дороге. В общей сложности прибыло девять вагонов из ожидающихся 54.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. Согласно условиям соглашения, военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что офицер российской армии погиб при разминировании территории в районе города Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом информировало Министерство обороны России. Инцидент произошёл 17 декабря. Погибший был членом группы разминирования Международного противоминного центра.