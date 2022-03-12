Турция заявила о нежелании присоединяться к санкциям против России

Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье. Он отметил, что введение санкций против России не решит проблемы, передаёт турецкое издание NTV.

Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство. Мы считаем, что санкции не решат проблему, — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

Он добавил, что попросил главу МИД России Сергея Лаврова о поддержке по эвакуации граждан Турции из Мариуполя и сообщил о намерении эвакуировать 90% соотечественников.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация России по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

Как заявил накануне турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, Турция не желает быть стороной санкций против России, Анкара остаётся на стороне дипломатии. Он также выразил надежду, что западные санкции не коснутся поставок российского газа.

При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что недостаточная реакция мирового сообщества на признание Крымского полуострова в 2014 году российским привела к нынешней спецоперации России на Украине.