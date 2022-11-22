Турция заявила о готовности применить российские С-400 Глава МО Турции Хулуси Акар: приобретенные у РФ ЗРК С-400 будут применены в случае угрозы

Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Loook Press

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что система ПВО С-400, приобретенная Турцией у России, готова к применению, передает телеканал A-Haber. Министр добавил, что она будет использована в случае угрозы стране. Отмечается, что Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд.

Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать, — сказал Хулуси Акар.

Сделка с «Рособоронэкспортом» привела к тому, что США исключили Турцию из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Турецкий беспилотный летательный аппарат ранее атаковал совместную базу международной коалиции во главе с США и «Сил демократической Сирии» (СДС), расположенную в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Отмечается, что два человека погибли, еще трое получили ранения. Местные СМИ сообщили, что удар пришелся по штабу СДС, расположенному в нескольких метрах от штаба коалиции. Погибли и получили ранения члены СДС, о потерях коалиции не сообщается. СДС срочно потребовали обсудить произошедшее с представителями США.