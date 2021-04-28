Турция заявила о покупке и совместном производстве вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/d4ff9c48-a8ce-11eb-aace-96000091f725_660.jpg Фото: Владислав Воднев/РИА Новости

Турция закупила у России отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Официальная Анкара рассчитывает на совместное с Москвой производство сыворотки против COVID-19. Об этом в четверг, 29 апреля, в разговоре с журналистами сообщил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Его слова передаёт РИА Новости.

Руководитель ведомства подчеркнул, что о закупке российской вакцины он узнал от коллеги — главы Минздрава. Тот рассказал Чавушоглу, что закупка препарата для совместного производства уже согласована с российской стороной.

Это, конечно, план на среднесрочную перспективу, — сказал министр.

В настоящее время российский препарат одобрен уже в 60 странах, где проживают порядка 3 млрд человек. «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее новый премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в его стране продвигаются планы по использованию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Он заговорил об этом даже после того, как его предшественник потерял своё место в результате дебатов на соответствующую тему.

Новый премьер получил высокую должность в начале апреля. На самом старте своей работы на посту главы правительства он заговорил об использовании российской сыворотки, к которой в Словакии относятся с недоверием. Как сказал политик, власти рассматривают любую вакцину как средство борьбы с пандемией COVID-19.