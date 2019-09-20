Турецкие военные завершили подготовку к проведению возможной операции вдоль границы с Сирией, заявил президент республики Реджеп Эрдоган.
Мы завершили подготовку к возможной операции, — сообщил турецкий лидер на пресс-конференции.
По его словам, Турция не хочет противостояния с США в Сирии, но, видя поддержку, оказываемую террористам со стороны Вашингтона, страна обязана на это отреагировать.
Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даёте его бесплатно террористическим группировкам, — цитирует
ТАССобращение политика к главе Белого дома Дональду Трампу.
Как ранее писал News.ru, Эрдоган отметил «искренний подход» РФ в вопросе поставок в его страну зенитных ракетных систем С-400. Приобретение вооружений он связал с необходимостью «обеспечения мира».