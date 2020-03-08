https://static.news.ru/photo/e9282770-6230-11ea-a4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ждёт поддержки от союзников по НАТО для разрешения конфликта в мятежной сирийской провинции Идлиб. В конце февраля Турция оказалась в шаге от войны с правительственной армией Сирии.

В основном мы обсуждали ситуацию в Сирии... и необходимость дополнительной поддержки от НАТО, — заявил Эрдоган после встречи с генсеком альянса.

Столкновения в Идлибе утихли после 5 марта, когда Эрдоган и российский президент Владимир Путин объявили о прекращении огня. Россия поддерживает сирийское правительство Башара Асада, и турецкое наступление прервалось благодаря, в том числе, вводу российской военной полиции в стратегически важный город Серакиб.

Как писал NEWS.ru, ситуация в Сирии обострилась 27 февраля после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».