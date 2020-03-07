https://static.news.ru/photo/c51ee4cc-6055-11ea-ad0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı/facebook.com

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией. Это сделано по указанию президента Реджепа Эрдогана.

Ранее в Анкаре заявляли, что не собираются сдерживать беженцев, пытающихся попасть в Евросоюз. По мнению турецкого лидера, это полностью соответствует международному праву. В ЕС ответили, что будут менять подход к нелегальной миграции.

5 марта на границе между странами возникла напряжённая ситуация в связи с массовой миграцией беженцев. По мнению греческих властей, турецкая сторона намеренно толкала их на нелегальный переход границы. В отдельных местах греческая полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ Анкара привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа. В стычках с силовиками ранения получили 164 мигранта, писал NEWS.ru.