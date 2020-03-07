Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией. Это сделано по указанию президента Реджепа Эрдогана.
Ранее в Анкаре заявляли, что не собираются
5 марта на границе между странами возникла напряжённая ситуация в связи с массовой миграцией беженцев. По мнению греческих властей, турецкая сторона намеренно толкала их на нелегальный переход границы. В отдельных местах греческая полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ Анкара привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа. В стычках с силовиками ранения получили 164 мигранта, писал NEWS.ru.
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