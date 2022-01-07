Турция запланировала переговоры с США о приобретении истребителей F-35

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Турция ведёт подготовку встречи с представителями США по вопросу истребителей F-35, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передаёт РИА Новости. Отмечается, что встреча состоится в ближайшие дни. Осенью прошлого года CША исключили Турцию из программы производства истребителей из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Переговоры с США по F-35 продолжаются. В ближайшие дни в США состоится встреча по поводу F-35, ведётся подготовка, — заявил он.

3 января Акар заявил, что стороны намерены обсудить вопрос приобретения F-35 в начале года. Делегация США посещала Турцию в октябре 2021 года. Предстоящие переговоры должны будут состояться в Вашингтоне.

Ранее США направили официальное уведомление Турции о её исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года.

Как ранее заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя 5-го поколения. Россия поставила в Турцию С-400 летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона.