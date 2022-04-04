Турция запланировала эвакуацию граждан с Украины морским путём

Турция планирует эвакуировать своих граждан с Украины морским путём. Это произойдёт уже в ближайшие дни, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Заявление пресс-службы оборонного ведомства цитирует РИА Новости.

Мы прилагаем важные усилия для эвакуации всех мирных жителей, особенно граждан Турции, которые испытывают трудности на Украине. Мы считаем, что в ближайшие дни можно будет эвакуировать оттуда мирных жителей морским путем, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помочь эвакуировать турецких граждан из Мариуполя. Для этого был открыт гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск. Оттуда иностранцы смогут отправиться наземным транспортом в Крым или на территорию Украины. При этом РФ готова обеспечить заход кораблей для эвакуации в порт Бердянска.

Также турецкая сторона сообщала о том, что готова выделить суда для того, чтобы организовать эвакуацию гражданских лиц и пострадавших из Мариуполя по морю.