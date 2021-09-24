Турция купит дополнительные системы С-400 у России

Турция планирует в ближайшем будущем дополнительно закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CBS 24 сентября.

По его словам, никто не может вмешиваться в то, какие оборонные системы и у кого покупает Анкара.

В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Только мы можем принимать такие решения, — заявил Эрдоган.

Глава государства добавил, что Турция планирует дополнительно купить у России ЗРС С-400.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало отрицательную реакцию у США и стран Северо-Атлантического альянса. Вашингтон до сих пор не прекращает попыток добиться от Анкары отказа от российских ЗРС.

Ранее Эрдоган гарантировал покупку Турцией второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, Москва и Анкара предпринимают много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Он добавил, что в последнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным уже обсуждал эту тему. Ещё раз она будет затронута в ходе визита Эрдогана в Москву. При этом президент Турции не уточнил, когда он может состояться.