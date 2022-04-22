Турция закрыла воздушную границу для самолётов из России, летящих в Сирию

Турция закрыла своё воздушное пространство для российских военных и гражданских самолётов, которые направляются в Сирию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передаёт ТАСС. Министр подчеркнул, что Турция не является участником антироссийских санкций, поэтому компании из России могут вести бизнес в республике.

Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолётов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган это также сообщил [президенту России] Владимиру Путину. После полёты были приостановлены, — сообщил он.

Чавушоглу добавил, что страна не участвует в санкционной политике Запада против России, поэтому российские компании могут осуществлять бизнес в Турции, соблюдая турецкие законы и международное право.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция введёт санкции против России только в том случае, если рестрикции будут одобрены Организацией Объединённых Наций (ООН). Он добавил, что влияние санкций не пройдёт бесследно и будет ощутимо долгие годы, а влияние Турции на международной арене со временем усилится.