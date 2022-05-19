Турция выступила против Финляндии в НАТО из-за симпатии к третьей стране Политолог Дюрре заявил, что Турция выступила против Финляндии в НАТО ради туристов из России

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Mustafa Kaya/XinHua/ Global Look Press

Турция выступила против членства Финляндии и Швеции в НАТО, в том числе ради отдыхающих из России на фоне очередного туристического сезона, заявил NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Эксперт отметил, что в Анкаре знают, что жёсткая позиция по вероятным участникам Альянса вызывает симпатии в РФ. Собеседник не исключил, что Турция продолжит «гнуть свою линию» минимум до окончания пляжного сезона. Он также напомнил о возможностях авиакомпаний РФ увеличить количество рейсов на курорты республики.

[Президент Турции] Эрдоган не только хочет решить вопросы с США, но и улучшить отношения с Россией. Он понимает, что даже если всё закончится завтра, то его высказывания всё равно с симпатией воспримут в России. Я думаю, что по крайней мере до конца туристического сезона он будет эту линию гнуть (выступать против членства Финляндии и Швеции в НАТО. — NEWS.ru), тем более на фоне антинатовских настроений. РФ уже увеличила количество рейсов в Турцию. Эрдоган хочет одним выстрелом убить несколько зайцев, это понятно. В этом есть определённая логика, но в России особо обольщаться не стоит, спор по НАТО — это внутрисемейный спор, он разрешится рано или поздно, — добавил Дюрре.

Политолог подчеркнул, что Финляндия и Швеция стали козырем Эрдогана в спорах с США — Анкара попытается добиться снятия части санкций в обмен на одобрение членства упомянутых стран в НАТО. Таким образом собеседник прокомментировал жёсткую риторику лидера Турции в адрес Стокгольма и Хельсинки, он назвал их «очагом терроризма» за поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК).

Эрдоган отметил, что не намерен разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и продолжает «телефонную дипломатию» с ними обоими. Свою позицию он объяснил тем, что новая мировая война никому не выгодна.

Ранее президент Турции высказался против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Его позиция обоснована тем, что эти два кандидата поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. Хельсинки и Стокгольм дают организации курдов преференции, а также позволяют вести агитацию и открывать офисы.