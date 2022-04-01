Турция выразила готовность помочь в эвакуации людей из Мариуполя по морю
Глава Минобороны Турции выразил готовность выделить суда для эвакуации людей из Мариуполя
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
15:12, 02 апреля 2022
г. МариупольФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Турецкая сторона готова выделить суда для того, чтобы организовать эвакуацию гражданских лиц и пострадавших из Мариуполя по морю, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкого министра обороны Хулуси Акара. По его словам, Турция в этом вопросе координирует действия с представителями России и Украины.
Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашённого в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве, — сказал он.
Глава оборонного ведомства отметил, что за последние недели он неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами — Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым. По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с главой Минобороны Украины.
Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Турция также оказывает свою поддержку в вопросах эвакуации. Мы продолжим поддерживать украинский народ, — сказал министр.
Комментируя минную угрозу в Чёрном море, Акар отметил, что на данный момент проблем для судоходства нет.
Ранее глава Минобороны Турции заявил, что Анкара решила перевести тральщики и патрульные самолёты в режим повышенной готовности из-за угроз приближающихся мин в Чёрном море. При этом Акар не стал называть количество уже подорванных мин или уточнять, откуда они пришли и кто за этим стоит.
Американская круизная компания Holland America Line ранее заявила, что разместит 1,5 тысячи беженцев с Украины на одном из своих круизных лайнеров в Роттердаме. Корабль Volendam будет стоять в порту Роттердама в течение трёх месяцев. Люди будут проживать в частных каютах, их обеспечат горячим питанием, а также доступом к фитнес-залам.