Турция согласилась обслуживать российские авиарейсы Росавиация договорилась с Турцией об обслуживании российских авиакомпаний летом

Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Турция согласилась в плановом режиме обслуживать российские авиарейсы в своих аэропортах в летний сезон, сообщается в Telegram-канале Росавиации по итогам переговоров замглавы организации Владимира Потешкина и руководителя турецкой гражданской авиации Кемаля Юксека в Анкаре. В российском агентстве рассказали, что ситуация находится на постоянном контроле властей двух государств, которые планируют и дальше развивать авиасообщение между странами.

Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА «Лето 2023», будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями, — говорится в сообщении.

Ранее турецкие СМИ писали, что власти Турции намерены запретить заправку и техническое обслуживание лайнеров американского производства, прибывающих из Белоруссии и России. Позднее Минтранс РФ заявил, что проблем с наземным обслуживанием рейсов российских авиакомпаний в Турции нет. Работа ведется в штатном режиме. Продолжаются отдельные консультации по топливному обеспечению российских авиалайнеров, уточнили в ведомстве.