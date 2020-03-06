https://static.news.ru/photo/b10ee7fa-5f9e-11ea-8862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купленные у России зенитные ракетные системы С-400 будут введены в эксплуатацию в апреле, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мы всё получили. Они будут введены в эксплуатацию с апреля, — цитирует Anadolu Agency слова турецкого политика.

Он также заявил, что Анкара запросила у Вашингтона поставку зенитных ракетных комплексов Patriot.

Отказаться от приобретённых у России С-400 Турцию призывала постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, писал NEWS.ru. По мнению дипломата, Анкара должна извлечь уроки из недавних столкновений в сирийской провинции Идлиб.