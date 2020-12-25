Турция ужесточила правила въезда из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/7f057142-46da-11eb-a3de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Osman Orsal/XinHua/Global Look Press

Всех пассажиров, которые прибывают на турецкую территорию самолётами из других стран, власти обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа.

Правило начнёт действовать с 28 декабря.

Все пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолётом, а с 30 декабря — наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Иначе им будет отказано во въезде в Турцию, — говорится в заявлении министра, которое приводит РИА Новости.

Ранее в Турции был введён запрет на проведение развлекательных новогодних программ в отелях и ресторанах. Туристы останутся в этом году без вечеринок, шоу и гала-ужинов. Также запрещена реклама любых новогодних развлечений в общественных местах. Развлекательные программы не могут проводиться в течение всего дня. С 22:00 31 декабря по 05:00 4 января вводится полный запрет на исполнение и трансляцию музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей.

В пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил полный запрет на новогодние развлекательные программы в виллах и отелях страны. Кроме того, он сообщил, что в канун Нового года все правоохранительные органы Турции ужесточат проверки гостиниц и жилых помещений, сообщал NEWS.ru.