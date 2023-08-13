Турция успешно запустила в космос зонд-ракету с микроспутниками Турция запустила зондирующую ракету для вывода на орбиту Земли микроспутников

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Турецкое космическое агентство сообщило в Twitter (X) об успешном запуске зондирующей ракеты, построенной с использованием собственных инженерных технологий. Отмечается, что пуск был испытательным. Ракета станет частью проекта по выводу на орбиту микроспутников.

Отечественная зондирующая ракета, разработанная с использованием собственных передовых инженерных технологий, была успешно запущена из Игнеады в рамках усилий нашей страны по выходу в космос, — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что все системы корабля, включая критически важные, были разработаны турецкой корпорацией Roketsan. Ракета должна достичь расчетной высоты 550 километров. Это первый полет турецкого космического аппарата на такую высоту.

Ракета представляет составную часть проекта под общим названием «Система запуска микроспутников». В ее рамках предполагается выводить микроспутники на орбиту Земли на высоте 300-400 километров. Грузоподъемность ракеты составляет порядка 100 кг полезной нагрузки. Также в настоящее время ведется работа по созданию носителя большей грузоподъемности и дальности.

11 августа российская ракета «Союз 2.1б» стартовала с космодрома Восточный с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25». Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, станция должна достигнуть цели 21 августа. Эксперт указал, что задачей космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли. Кроме того, новые исследования позволят понять, как в целом эволюционировала Солнечная система.