Турция сообщила о 38 жертвах наводнения

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Наводнения на севере Турции привели к гибели как минимум 38 человек. Также продолжаются поиски без вести пропавших людей, сообщает телеканал TRT.

Наиболее пострадавшие от наводнения районы в пятницу, 13 августа, посетил президент Реджеп Эрдоган.

Мы на государственном уровне сделаем всё, что в наших силах, и восстанем из пепла, — заявил глава государства.

Турецкий лидер добавил, то погибших людей уже вернуть невозможно, но у государства есть «силы и средства» на выплату компенсаций тем, кто потерял своих близких в результате стихии.

Как сообщают метеорологи, дожди на севере Турции будут идти до конца недели.

Ранее сообщалось, что власти Турции взяли под контроль все лесные пожары. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.