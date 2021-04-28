Турция пустит инспекторов из РФ для проверки курортов

https://static.news.ru/photo/743b9fbc-a8d1-11eb-a431-96000091f725_660.jpg Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press

Санитарные инспекторы из России могут приехать в Турцию для проверки курортов в любое время. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Да, и даже в прошлом году я говорил об этом с Сергеем Лавровым и приглашал российских экспертов. Так что они могут приехать, когда захотят. Мы готовы их принять. Мы готовы, даже если они захотят приехать прямо сейчас, и они могут ещё раз нанести визит в другое время, когда захотят. Это может быть несколько визитов, — сообщил Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что проверки курортов в стране проходят на постоянной основе, как турецкими, так и международными инспекторами. Он добавил, что Россия готова направить своих санитарных инспекторов, чтобы оценить ситуацию в Анталье и на других турецких курортах.

Оперативный штаб 12 апреля объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией, а также Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Решение было принято из-за неблагополучной обстановки в этих странах. Позже зампредседателя правительства Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать путёвки в эти страны на даты после 1 июня, когда должен завершиться мораторий на авиасообщение. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что ограничение пассажирского авиасообщения между Россией и Турцией необходимо продлить до конца лета.

26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении полного локдауна в период с 29 апреля по 17 мая. Общественный транспорт будет работать в стране с 50% загруженностью, а междугородние поездки осуществляться по обязательному разрешению. При этом иностранные туристы могут не соблюдать комендантский час, который начнёт действовать с 19:00 26 апреля. Послабление касается именно туристов, а не иностранцев с видом на жительство или находящихся под временной или международной опекой.

Эксперты туристической отрасли считают, что введение полного локдауна в стране произошло из-за приостановки авиасообщения из России. Утверждается, что после этого туризм в стране практически умер. Дело в том, что турки сидят дом из-за Рамадана, а немцы и британцы не торопятся приезжать в Турцию. В стране есть туристы из Украины, но их незначительно количество.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг политическую составляющую в ограничении авиасообщения с Турцией. Он пояснил, что запрет связан с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране.

Всего в Турции зарегистрировано 4 751 026 заболевших коронавирусом, излечились 4 212 416 человек, умерли 39 398. 24 апреля в стране было выявлено 40 596 новых случаев, 25 апреля — 38 553, 26 апреля — 37 312, 27 апреля — 43 301, 28 апреля — 40 444. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.