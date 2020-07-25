Турция сочла враждебной реакцию Греции на намаз в Айя-Софии

https://static.news.ru/photo/44fed5e0-ce5f-11ea-b8aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Турция раскритиковала реакцию Греции на первую мусульманскую молитву в соборе Святой Софии, которая прошла впервые за 90 лет.

Как заявил представитель турецкого МИД Хами Аксой, реакция Афин на молитву «ещё раз показала враждебность Греции по отношению к исламу и Турции».

Он также назвал греков «испорченными детьми Европы», которые не могут принять «повторного поражения в Айя-Софии», и обвинил Грецию в провокации своих граждан на враждебность по отношению к Турции.

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что мусульманская молитва в соборе Святой Софии является не показателем силы, а доказательством слабости Турции.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Это памятник ЮНЕСКО первой половины VI века. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был превращён в мечеть, а в 1935 году приобрёл статус музея Айя-София.

В начале июля Государственный совет Турции отменил постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому христианский храм был превращён в музей. После решения Госсовета президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитвы в Айя-Софии.

24 июля в Айя-Софии прошёл первый с 1934 года пятничный намаз, писал NEWS.ru.