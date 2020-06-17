Россию обвиняют в изучении системы противовоздушной обороны США и других стран НАТО, включая наземные радары воздушного наблюдения. Лишний повод так считать Западу дали зафиксированные накануне полёты российских бомбардировщиков вблизи Аляски. Как считается, Москва заинтересована в одновременной проверке своих возможностей обнаружения и отслеживания. Однако у НАТО пока мало инструментов для ответа российской стороне: некоторые инициативы на уровне альянса блокируются Турцией.

Поводом для рефлексии стало сообщение Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), согласно которому около Аляски были перехвачены российские самолёты.

Истребители F-22 НОРАД при поддержке KC-135 Stratotanker и системы предупреждения Е-3 осуществили перехват российских бомбардировщиков, вошедших в зону идентификации ПВО Аляски, — говорилось в заявлении структуры. — Первая группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 при поддержке двух истребителей Су-35 и самолёта А-50. Она приблизилась к берегам Аляски на расстояние 20 морских миль. Вторая группа состояла из двух Ту-95 и самолёта А-50 и находилась на расстоянии 32 морских миль.

При этом НОРАД признаёт, что предполагаемые самолёты не нарушали воздушное пространство США. В заявлении говорится, что авиация оставалась в международной воздушной зоне.

По версии Минобороны РФ, четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана. При этом продолжительность полёта достигала 11 часов. Оборонное ведомство подчёркивало, что все полёты российских военных самолётов выполняются в тщательном соответствии с общими правилами и без нарушения рубежей других стран. Также Минобороны отметило, что в мае этого года стратегические бомбардировщики американских ВВС пять раз пролетали вдоль российских границ.

Antonia Sehlstedt/Us Air/Global Look Press

Инцидент вблизи Аляски, как интерпретирует его западная пресса, якобы демонстрирует намерение Москвы проверить системы Североатлантического альянса на прочность именно в то время, когда военный блок переживает кризис, связанный с последствиями пандемии, и наращивает свои усилия по «сдерживанию российской политики» в Восточной Европе. Тем не менее у самого командования блоком не так много пространства для действий: ему препятствует один из важнейших членов — Турция.

Накануне благодаря германскому агентству DPA стало известно, что турецкое руководство заблокировало в рамках НАТО реализацию нового оборонного плана для государств Восточной Европы (если точнее — стран Балтии и Польши), который заявлен в качестве ключевого элемента мер по «сдерживанию» кремлёвской политики. Документ детально прописывает, какая поддержка может быть оказана членам военного блока в случае нападения или обострения ситуации с безопасностью. Например, там устанавливается конкретное время оповещения Сил быстрого реагирования НАТО о возможной угрозе.

Однако это не совсем жест российско-турецкой дружбы. В обмен на одобрение плана официальная Анкара хочет более масштабной поддержки своих интересов на Ближнем Востоке. Так, ей необходимо, чтобы все остальные участники военного блока включили в список террористических организаций курдскую партию «Демократический союз» и курдские отряды народной самообороны (YPG), которые действуют на северо-востоке Сирии. Европейские члены НАТО отказываются это делать и, наоборот, продолжают их поддержку. Судя по всему, восточноевропейскому плану придётся подождать.