Египет заподозрили в развёртывании зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 в Ливии. В социальных сетях появились фотографии предполагаемой техники в городе Рас-эль-Ануф, который находится на востоке страны. Несмотря на то, что в точности определить, чем в действительности является объект, нельзя, сомневаться в том, что Каир продолжит слать своим региональным противникам настойчивые сигналы о необходимости прекратить эскалацию в Ливии, не приходится. Накануне стало известно об отправке Су-35 египетской стороне.

Предположительно появившуюся у портового города технику приписывают вооружённым силам (ВС) Египта, которые поддерживают командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. Правда, пока что официально о своём вступлении на ливийскую территорию Каир не объявлял — поступали сообщения только о концентрации его техники на границе с бывшей Джамахирией.

В конце июля глава генерального штаба ВС Египта генерал-лейтенант Мухаммед Фарид провёл смотр сил, которые находятся в граничащем с Ливией районе. По словам официального представителя вооружённых сил Арабской Республики полковника Тамера Рифаи, была проведена проверка «боеготовности личного состава ВС на западном стратегическом направлении в рамках общего плана Генерального командования по обеспечению строгих мер по защите границ государства и его национальной безопасности на суше, море и в воздушном пространстве при взаимодействии всех основных родов войск и тактических формирований». Указывалось, что генерал обсудил с командным составом Западного военного округа «ход выполнения поставленных задач и тактику реагирования на быстрое и резкое изменение обстановки во время боевых действий».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси уже несколько раз указывал на то, что не исключает сценария с военным вмешательством в соседнюю страну с целью «прекращения кровопролития и обеспечения безопасности границ». Каир настаивает на легитимности подобной кампании в связи с официальным мандатом на это восточно-ливийских органов власти.

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин, впрочем, заявил, что по появившимся в социальных сетях фотографиям судить о нахождении С-300 в Ливии сложно.

Слишком далеко до снимаемых объектов, чтобы делать точные выводы, но видимая антенна РЛС более всего похожа не на РЛС имеющихся у Египта систем С-300ВМ «Антей-2500», а на что-то типа всевысотного обнаружителя 96Л6, которые обычно придаются системам из линейки С-300ПМУ-2\С-400. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

В отрыве от ливийского конфликта сложно рассматривать и появившиеся накануне сообщения о том, что ВС Египта приобретают первый российский истребитель Су-35. Ни российская, ни египетская стороны пока не сделали официальных комментариев по поводу предполагаемой отправки. Не исключено, что это делается для того, чтобы избежать реакции США, которые выступают категорически против подобной сделки. Специализированные порталы, посвящённые оборонной тематике, сообщали, что первая партия истребителей Су-35 покинула авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре и направилась в европейскую часть России, чтобы оттуда прибыть в Египет.

В разговоре с американским порталом Al-Monitor генерал-майор Наср Салем, который в прошлом возглавлял разведывательное управление ВС Египта, пояснил, что что приобретение АРЕ истребителей Су-35 поможет обеспечить контроль над воздушным пространством для защиты интересов страны.

Однако, как кажется, в случае с Ливией для Каира становится наиболее важным оказать психологический эффект, чтобы предотвратить натиск Турции на стратегически важные объекты ЛНА в Сирте и Аль-Джуфре малой ценой.