Турция разрешила въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет

Турция не будет больше требовать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, справку о вакцинации или экспресс-тест от детей до 12 лет, сообщает МВД республики. Новые правила вступят в силу уже в сентябре. Ранее въезд без ПЦР-теста был возможен только для детей до 6 лет.

Дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от предоставления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справки о вакцинации или антиген-теста при въезде в Турцию, — говорится в сообщении.

Новые правила уже вступили в силу и будут сохраняться до 30 сентября. Далее власти примут решение о последующем продлении или пересмотре введённых требований.

Как сообщается, для пассажиров старше 12 лет все условия и правила сохраняются. Необходимо, чтобы тест на наличие COVID-19 был сделан не ранее чем за 72 часа до приезда, а экспресс-тест на антиген — не ранее чем за 48 часов до прибытия. Как уточняется, от этих обязательств освобождаются лица, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки или предоставившие справку об уже перенесённом заболевании.

Недавно турецкие власти начали требовать от граждан предоставления отрицательных результатов ПЦР-теста для посещения кино и ресторанов. Также лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что непривитым сотрудникам школ с начала учебного года необходимо будет сдавать анализы не менее двух раз в неделю.