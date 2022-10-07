Турция разместила ударные беспилотники на Кипре из-за США Эрдоган заявил о размещении Турцией ударных беспилотников на севере Кипра

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БПЛА Bayraktar Akinci

Турция разместила ударные беспилотники в Северном Кипре, республика также не исключает дополнительные поставки в этот регион, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит Urdupoint, это стало первой реакцией Турции на решение США отменить эмбарго на поставки вооружения греческому Кипру.

Это наше право. Мы должны обезопасить Турецкую Республику Северного Кипра со всех сторон, — сказал турецкий лидер.

По его словам, размещение беспилотников стало первым шагом Турции.

Греция и Турция, являющиеся членами НАТО, неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта между собой из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа. По данным Минобороны Турции, Греция использовала российские ЗРК С-300 для нацеливания на турецкие F-16. В Греции эти обвинения отрицают.

В начале сентября Эрдоган заявил, что если Греция перейдет к эскалации в территориальных спорах между государствами, Турция нанесет моментальный удар. Президент страны отметил, что греческие власти осведомлены о решимости Анкары в этом вопросе и поэтому не совершают рискованных шагов.