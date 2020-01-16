https://static.news.ru/photo/0e6be43c-3864-11ea-bd93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал решение властей Турции о снятии запрета на использование в стране онлайн-энциклопедии «Википедия».

Приветствую снятие запрета на «Википедию» в Турции. Это — победа в борьбе за доступ к информации и свободу выражения мнений. Это — победа за всех турецких граждан, которые были лишены доступа к всемирной энциклопедии, — цитирует Дезира ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель ОБСЕ призвал Турцию выполнить решение Конституционного суда, который установил, что блокировка «Википедии» является незаконной и нарушает права граждан.

В апреле 2017 года Совет по информационным технологиям и связи Турции ограничил в стране доступ к сайту «Википедия» в соответствии с законом «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершёнными в данной сфере».