Турция рассказала, когда пройдёт встреча Лаврова с Кулебой

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что вчера, 30 марта, ему удалось переговорить с министром внутренних дел России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В интервью каналу A Haber дипломат заверил, что сейчас он «работает по организации встречи» двух министров, которая, по его оценкам, произойдет в ближайшие две недели.

Судя по тому, какие у нас были разговоры «на ногах» в ходе переговоров делегаций в Стамбуле и судя по нашим переговорам со сторонами, можно сказать, что в ближайшие две недели возможна эта встреча, — рассказал Чавушоглу.

Ранее в Стамбуле завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций, который длился более трёх часов. Встреча началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче и проходила в закрытом для прессы режиме. Переговоры стартовали со встречи главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — в формате тет-а-тет.

Киев в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. Он добавил, что Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России об отказе вступления Киева в НАТО и неразмещении военных баз.