Турция раскритиковала США за осуждение взрывов в Стамбуле Anadolu: глава МВД Турции Сойлу подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу жестко раскритиковал реакцию США на теракт в Стамбуле. Он обвинил Вашингтон в неискренности, но при этом причину своего недовольства министр не уточнил. Слова Сойлу приводит агентство Anadolu.

Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, — сказал глава турецкого МВД.

Он подчеркнул, что в послании Белого дома «особенно очевидна неискренность так называемых союзников».

Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов, — добавил Сойлу.

При этом он не уточнил, что именно вызвало недовольство Анкары в реакции Штатов на стамбульский теракт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что власти США осуждают взрывы в Стамбуле и выражают соболезнования семьям погибших. Она также подтвердила готовность Вашингтона к сотрудничеству с Турцией в противодействии терроризму.

Мощный взрыв произошел на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы 13 ноября в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В Министерстве юстиции страны расценили произошедшее как теракт. Глава ведомства Бекир Боздаг отметил, что власти республики в настоящее время не имеют данных о том, какая террористическая организация несет ответственность за произошедшее. Он также сообщил, что рассматриваются две версии взрыва.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о шести погибших. По словам вице-президента страны Фуата Октая, пострадал 81 человек.

Позже глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что турецкие правоохранители задержали человека, оставившего бомбу. Он также отметил, что первоначальные данные указывают, что к организации взрыва причастны Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе эти организации признаны в стране террористическими.