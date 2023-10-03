Турция проводит крупную спецоперацию по поимке террористов В Турции задержали 90 подозреваемых в причастности к РПК

Фото: Tunahan Turhan/Global Look Press

Силы безопасности Турции задержали 90 человек по подозрению в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в республике террористической, передает газета Yeni Şafak. Спецоперация «Спящая ячейка» проводилась в 18 провинциях страны.

Операция направлена ​​на уничтожение разведывательной структуры организации в Сирии и ее сети спящих ячеек в Турции перед предстоящими (в марте 2024 года. — NEWS.ru) местными выборами, — говорится в сообщении.

Как сообщил в Twitter (Х) глава МВД страны Али Ерликая, операция идет по всей стране, в ней участвуют более 13 тысяч силовиков.

РПК взяла на себя ответственность за теракт возле здания МВД в Анкаре 1 октября. Два террориста подъехали к воротам здания, один из них привел в действие взрывчатку у пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой нейтрализовали второго террориста. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что один из нападавших являлся членом РПК.

На месте ЧП было найдено 9,7 кг взрывчатки С-4, 3 ручные гранаты, один гранатомет, пистолет с глушителем Glock, пистолет Blow, штурмовая винтовка и автомат АК-47.

В ноябре прошлого года мощный взрыв прогремел на улице Истикляль в Стамбуле. Тогда погибли шесть человек, еще 81 пострадал. В МВД Турции заявили, что теракт был совершен гражданкой Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В РПК не подтвердили причастность к теракту. По словам представителей группировки, для них не может быть и речи о том, чтобы брать под прицел мирных жителей.