Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки Эрдоган: решение по зерновой сделки зависит от выполнения Западом своих обязательств

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Турция продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, приостановленной 17 июля, сообщил на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит телеканал TRT, Анкара исходит из того, что решение означенной проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств.

Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов, — сказал Эрдоган.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что Запад едва ли станет выполнять условия по зерновой сделке и часть своих обязательств в рамках нее перед Россией. Политолог отметил, что Москве следует занять выжидательную позицию по данному вопросу.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разрешил вопросы Москвы об условиях зерновой сделки, предложение в адрес России от ООН находится на повестке. По его словам, он лично уведомил банки США об отсутствии последствий за работу с российским зерном.