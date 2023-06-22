Турция продолжит добиваться продления зерновой сделки

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Турция продолжит предпринимать усилия для продления зерновой сделки на очередной срок после 17 июля, сообщило минобороны страны. Глава ведомства Яшар Гюлер заявил об этом в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщили на странице турецкого МО в Twitter.

Гюлер отметил важность бесперебойной реализации черноморской инициативы в решении глобального кризиса продовольствия и пользе для всего человечества. Министр обороны вновь повторил, что Турция продолжит конструктивные предложения с целью продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, для обеспечения мира в регионе и оказания гумпомощи [Украине], как и делала раньше, — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что с 18 июля зерновая сделка может прекратить действовать. По словам дипломата, страна не заинтересована в договоренностях, «которые не выполняются».

Москва неоднократно заявляла о невыполнении той части сделки, которая касается снятия ограничений на поставки российской сельхозпродукции на внешние рынки. В конце мая Reuters сообщало, что в ООН рассматривали возможность поставок российского аммиака в рамках зерновой сделки. По данным агентства, Украина и Турция одобряли расширение поставок по черноморскому коридору, однако сама Россия не торопилась соглашаться.