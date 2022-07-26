Турция продлит соглашения по газу с Россией, Азербайджаном и Ираном

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Глава Минэнерго Турции Фатих Домнез сообщил о намерении страны продлить соглашения по закупкам природного газа с Россией, Азербайджаном и Ираном. Об этом министр сказал в эфире телеканала Haber Global.

Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан и Иран. Мы намерены продлить с ними контракты на новый срок. Мы стремимся удовлетворить свои потребности в энергоносителях, — заявил Донмез.

Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган собирается 5 августа приехать в Сочи. Он намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине и создание коридора по вывозу зерна.

Ранее Эрдоган на заседании Центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития заявил, что РФ и ОАЭ готовы участвовать в производстве беспилотников Bayraktar. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин выразил заинтересованность в совместном развитии производства.