Турция продлила на год пребывание своих военных в Азербайджане

Турция продлила мандат на пребывание своих военных на территории Азербайджана на один год с 17 ноября. Как сообщает РИА Новости, подобное решение было принято парламентом Турции 10 ноября. Совместный центр по контролю за прекращением огня был создан в результате договорённости между Азербайджаном, Арменией, Россией и Турцией.

В законопроекте отмечается , что совместных российско-турецкий мониторинговый центр «вносит вклад в безопасность и формирование атмосферы доверия между сторонами». Согласно тексту принятого парламентом решения, участие турецких военных в деятельности этого центра отвечает национальным интересам Турции, эффективной и конструктивной роли Анкары в регионе.

Ранее Минобороны Армении заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого ранило двоих военнослужащих.

Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна предпримет шаги для полноценного задействования механизмов ОДКБ по защите территориальной целостности стран-участниц. При этом пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал, что секретариат не получал официальных обращений от Армении о помощи в связи с обострением на её границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.