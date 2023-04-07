Турция призвала снять барьеры для экспорта российских удобрений МИД Турции заявил о необходимости снятия ограничений на экспорт российской агропродукции

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Калийные удобрения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что необходимо устранить препятствия для поставок российской сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. По его словам, Анкара работает над этим совместно с ООН. Чавушоглу сообщил об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, находящимся с визитом в Турции. Фрагмент выступления публикует Telegram-канал газеты «Известия».

Мы считаем, что необходимо устранить все препоны на пути экспорта российских удобрений. Есть понимание и со стороны ООН. Генеральный секретарь ООН поддерживает эти усилия. Мы говорили с господином Антониу Гутерришем в Нью-Йорке о том, что мы можем сделать для устранения этих препятствий. Мы обсудили эти вопросы с коллегами из Великобритании и США, чтобы иметь возможности для продления зерновой сделки, — заявил глава турецкого МИД.

Анкара согласна с требованиями Москвы о необходимости снятия ограничения на поставки российской сельхозпродукции на внешние рынки, подчеркнул Чавушоглу.

Соответствующие обязательства предусмотрены зерновой сделкой, которая в марте была в очередной раз продлена на 60 дней. Соглашения были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Ранее в Кремле объяснили, что Россия сократила очередной срок продления зерновой сделки с 120 до 60 дней, поскольку в рамках соглашений выполняется только половина обязательств.