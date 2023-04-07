Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что необходимо устранить препятствия для поставок российской сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. По его словам, Анкара работает над этим совместно с ООН. Чавушоглу сообщил об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, находящимся с визитом в Турции. Фрагмент выступления публикует Telegram-канал газеты «Известия».
Мы считаем, что необходимо устранить все препоны на пути экспорта российских удобрений. Есть понимание и со стороны ООН. Генеральный секретарь ООН поддерживает эти усилия. Мы говорили с господином Антониу Гутерришем в Нью-Йорке о том, что мы можем сделать для устранения этих препятствий. Мы обсудили эти вопросы с коллегами из Великобритании и США, чтобы иметь возможности для продления зерновой сделки, — заявил глава турецкого МИД.
Анкара согласна с требованиями Москвы о необходимости снятия ограничения на поставки российской сельхозпродукции на внешние рынки, подчеркнул Чавушоглу.
Соответствующие обязательства предусмотрены зерновой сделкой, которая в марте была в очередной раз продлена на 60 дней. Соглашения были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Ранее в Кремле объяснили, что Россия сократила очередной срок продления зерновой сделки с 120 до 60 дней, поскольку в рамках соглашений выполняется только половина обязательств.