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Представители 29 государств — членов Североатлантического альянса соберутся 28 февраля для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, проведение консультаций запросила турецкая сторона. В соответствии с четвёртой статьёй Договора любой союзник может запрашивать консультации, когда, по мнению любого из них, под угрозой находится их территориальная...