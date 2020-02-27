Международное сообщество должно объявить бесполётной зону над сирийской провинцией Идлиб, заявили в Анкаре.
Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила о необходимости принятия мер для защиты мирных граждан в САР,
Ранее турецкая сторона после гибели в Идлибе 33 военнослужащих в результате удара сирийских ВВС запросила проведение консультаций в Совете НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уточнил, что представители 29 государств — членов НАТО соберутся 28 февраля для обсуждения ситуации в Сирии, писал NEWS.ru.
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