https://static.news.ru/photo/973ed4f6-5ba3-11ea-96ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich/www.imago-images.de/Global Look Press

Турция приостановила пассажирское авиасообщение ещё с несколькими странами, где наиболее остро проявляется эпидемия вируса COVID-19. Список ограничений полётов пополнили Италия, Южная Корея и Ирак.

До этого Турция закрыла воздушный коридор с Китаем и Ираном, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

По его словам, также временно закрыты наземные пункты пропуска на границе с Ираком.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян временно отказаться от зарубежных поездок.