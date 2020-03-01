Турция приостановила пассажирское авиасообщение ещё с несколькими странами, где наиболее остро проявляется эпидемия вируса COVID-19. Список ограничений полётов пополнили Италия, Южная Корея и Ирак.
До этого Турция закрыла воздушный коридор с Китаем и Ираном,
По его словам, также временно закрыты наземные пункты пропуска на границе с Ираком.
В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян временно отказаться от зарубежных поездок.
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